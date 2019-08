Die Plätze in Illertissen und in Kirchberg/Iller locken Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an.

Viel Ruhe, die Natur direkt vor der Nase und nette Gesellschaft – das schätzt Sabine Mathis am Camping. Die 39-Jährige steht in der Küche ihres geräumigen Wohnwagens und kocht Kaffee. Als Dauercamperin ist sie bestens ausgestattet. Mit Küchenzeile, Wohnbereich und kleiner Terrasse vor dem Wohnwagen mit fest verankerter Überdachung.

Mann zog mit

Seit vier Jahren kommt Sabine Mathis jedes zweite Wochenende auf den Campingplatz am Illerkanal bei Illertissen. Auch ihren Jahresurlaub verbringt sie zusammen mit Mann Christian und Hund Seppl im Illertal. „Ich habe schon als Kind mit meiner Familie gecampt“, erzählt sie, schenkt heißen Kaffee ein und geht auf die Terrasse. „Meinen Mann musste ich dann erst mal daran gewöhnen.“ Auch die Eltern von Sabine Mathis haben einen Stellplatz in Illertissen. „Campingzeit ist Familienzeit“, sagt die Österreicherin.

Dem Alltag entfliehen

Andere nutzen die Zeit auf dem Campingplatz, um dem Alltag zu entfliehen. Bettina und Andi Gruber sind selbstständig und haben sich in Illertissen „ein kleines Paradies“ geschaffen, wie Bettina Gruber ihre Parzelle nennt. Von April an kommen die Grubers regelmäßig nach Illertissen, um zu entspannen und zu entschleunigen. Die Neu-Ulmerin hat ein kleines Gemüsebeet angelegt, weil sie zu Hause in der Stadt keinen Garten hat. Gurken, Tomaten, Zucchini und Brombeeren wachsen im Tannenweg. So heißt das Gässchen in dem die Parzelle der beiden liegt.

Straßennamen am Platz

Die Straßenschilder sollen das Gefühl wecken, auf dem Campingplatz richtig zu Hause zu sein. „Wir wollen, dass sich die Gäste hier heimelig fühlen“, erklärt Frank Moser. Er betreibt zusammen mit seiner Mutter der Campingplatz. „Neben den Dauercampern haben wir auch viele Durchreisende, die nur für einen Tag oder ein Wochenende bleiben, sagt Moser. Auch Gäste aus Australien, Amerika und sogar Südkorea haben schon in Illertissen übernachtet.

Obwohl der Campingplatz in den Sommermonaten zu etwa 95 Prozent ausgelastet ist, ist es um die Mittagszeit eher ruhig. Nicht einmal tobende Kinder sind zu hören.

Die Uhr tickt anders

Auch ein paar Kilometer weiter südlich, auf dem Campingplatz bei Kirchberg/Iller, herrscht am frühen Mittag Ruhe. „Auf dem Campingplatz tickt die Uhr einfach anders“, erklärt Betreiber Oliver Halder: „Die Leute schlafen aus und lassen sich nicht hetzen. Dann wird manchmal erst später gefrühstückt.“ Auch am Badesee direkt neben dem Campingplatz ist es bemerkenswert ruhig. „Die Frühschwimmer sind schon wieder weg, und die anderen Gäste zieht es erst nachmittags an den See“, weiß Halder.

Einige Schritte entfernt vom Badesee sitzen Jürgen und Regina Anlauf. Das Ehepaar aus Göppingen hat es sich in einer der Woodlodges, wie die 18 Quadratmeter großen Holzhäuschen genannt werden, gemütlich gemacht. Die beiden Rentner sind mit ihrer Tochter und deren Kindern im Urlaub in Kirchberg auf den Campingplatz Christophorus. Tochter und Enkel sind mit dem Wohnmobil direkt gegenüber eingezogen.

„Kirche unterwegs“

„Den Kindern ist es egal ob wir in Italien sind oder hier in der Region“, erklärt die 68-jährige Regina Anlauf. In Kirchberg ist seit fünf Jahren mit dem Kinderprogramm von „Kirche unterwegs“ der Evangelischen Landeskirche bestens für die kleinen Camping-Gäste gesorgt. Die Region bietet zudem viele Ausflugsziele: Kletterwald, Illerradweg oder eine Fahrt ins Allgäu. Diese Abwechslung schätzen die Anlaufs besonders. Am Sonntag genießen sie aber die Ruhe auf dem Campingplatz und machen sich einen schönen Tag im Wellnessbereich und im Hallenbad. „Abends wird dann noch mit der Familie gegrillt“, freut sich Jürgen Anlauf schon. Campingzeit ist eben Familienzeit.