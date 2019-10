Zum 1. September 2018 hat Lothar Hartmann die Stelle als verantwortlicher Pfarrer der Pfarreien Weißenhorn und Oberhausen mit den Filialkirchen Grafertshofen und Emershofen angetreten. Nur eine Woche später teilte die Diözese ihm mit, dass zu diesem Verbund noch drei weitere Pfarreien dazukommen und eine Pfarreiengemeinschaft gegründet wird. Der Zuständigkeitsbereich des gebürtigen Dillingers vergrößerte sich durch die Neuorganisation deutlich. Mit einem feierlichen Gottesdienst hat die noch junge Gemeinschaft vor kurzem ihr einjähriges Bestehen gefeiert – Hartmann zieht eine positive Bilanz.

Herr Hartmann, wie viele Überstunden sind bei Ihnen seit der Gründung der Seelsorgeeinheit zusammengekommen?

Lothar Hartmann: Zeitlich kann man das gar nicht erfassen. Hinter den verschiedenen Pfarreien stecken viele Menschen, die ich in den ersten Monaten kennenlernen wollte. Das war natürlich mit einem gewaltigen zeitlichen Aufwand verbunden. Trotz der vielen Stunden bereue ich meine Entscheidung für den Wechsel nach Weißenhorn nicht.

Weshalb war die Gründung der Pfarreiengemeinschaft wenige Tage nach ihrem Amtsantritt notwendig geworden?

Wegen der personellen Situation der Claretiner, die die Gemeinden in Bubenhausen, Hegelhofen und Attenhofen betreut haben, wurde die pastorale Raumplanung 2025 schon im Jahr 2018 umgesetzt. Das heißt, die Gründung der Gemeinschaft erfolgte früher als geplant.

Waren die Mitglieder der Gemeinden auf diesen Schritt vorbereitet?

Nein, die Gläubigen waren überrascht. Normalerweise wird eine Pfarreiengemeinschaft ein Jahr lang vorbereitet. Wir mussten dagegen auf ein bereits galoppierendes Pferd aufspringen. Deshalb fühlten sich die Leute teilweise vor den Kopf gestoßen.

Pfarreiengemeinschaft: kaum Änderungen beim Gottesdienst-System

Ein Blick in die Gottesdienstordnung zeigt aber, dass sich die Auswirkungen für die Katholiken in Weißenhorn und den angrenzenden Pfarreien in Grenzen halten.

Das stimmt. Wir konnten unser Gottesdienste-System beinahe aufrechterhalten. Lediglich bei den Messen unter der Woche mussten wir kleine Anpassungen vornehmen. Das ist nur möglich, weil wir mehrere geistliche Mitarbeiter haben.

Gab es also überhaupt keine spürbaren Änderungen für die Gläubigen?

Doch, zum Beispiel werden Bußandachten oder Gottesdienste für Ehejubilare zukünftig zentral an einem Ort abgehalten. Auch die Vorbereitung auf die Erstkommunion und die Firmung erfolgt gemeinsam.

Inzwischen besteht die Pfarreiengemeinschaft seit einem Jahr. Wie hat sich die neue Seelsorgeeinheit entwickelt?

Ich freue mich von Anfang an über ein gutes Miteinander, das nach wie vor wächst. Wichtig ist, dass es bislang keine nennenswerten Auseinandersetzungen gab. Ein positives Signal ist auch der relativ gute Kirchenbesuch in nahezu allen Gemeinden.

Was tun gegen den Priestermangel?

In der Diözese Augsburg wurden zuletzt zahlreiche Pfarreiengemeinschaften gegründet. Sind diese Zusammenschlüsse ein notwendiges Übel in Zeiten des Priestermangels?

Absolut. Man darf aber nicht vergessen, dass es nicht nur einen Priestermangel gibt, sondern auch einen Gläubigen-Mangel. Der Besuch der Gottesdienste geht in vielen Gemeinden zurück. Deshalb müssen wir schauen, dass wir die Kräfte bündeln.

Welche weiteren Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um das Gemeindeleben trotz Priestermangel am Laufen zu halten?

In den Gemeinden muss es wieder vielen Menschen ein Anliegen sein, zu fragen, wie es mit dem Glauben weitergeht. Wir müssen weg von einer versorgten hin zu einer mitsorgenden Gemeinde. Jeder ist willkommen, zur Förderung des Gemeindelebens mitzuwirken. Es werden übrigens auch für Interessierte Kurse angeboten, die die Gestaltung von Wortgottesdiensten und Andachten vermitteln.

Könnten durch die Abschaffung des Zölibats wieder mehr junge Leute für geistliche Berufe begeistert werden?

Das weiß ich nicht. Aber es gibt Probleme in der Weltkirche, auf die definitiv Reaktionen erfolgen müssen. Im Amazonas-Gebiet besucht teilweise nur einmal im Jahr ein Priester die dortigen Gemeinden. Das kann es nicht sein. Die in Rom zu Ende gegangene Synode hat sich ja gerade mit diesem Thema auseinandergesetzt und wird hoffentlich eine Lösung anbieten, die es ermöglicht, dass geeignete verheiratete Männer, sogenannte „Viri probati“, zu Priestern geweiht werden, die dann in Teilgebieten der Weltkirche eingesetzt werden können. Langfristig wird daran kein Weg vorbeiführen. Hier ist ein Fenster zu weiteren dringenden Handlungsfeldern aufgestoßen worden.

Kommen wir zurück zur Pfarreiengemeinschaft Weißenhorn: Welche Wünsche haben Sie für die kommenden Jahre?

Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, wieder mehr Kinder und Jugendliche für den Glauben und das Gemeindeleben zu begeistern. Dafür ist es wichtig, dass wir vermehrt an den Schulen präsent sind und beispielsweise Gesprächsangebote für junge Menschen anbieten. Da habe ich viele gute Erfahrungen gemacht.

