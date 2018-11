Zuschüsse Pfaffenhofen: Vereine erhalten 67 000 Euro

Pfaffenhofen / pf

Der Kultur- und Sportausschuss hat die Zuwendungen für Vereine im laufenden Jahr festgelegt. 8300 Euro davon hatte der Markt bereits im Jahresverlauf an Vereine ausbezahlt. 66 600 Euro waren hierfür im Haushalt eingestellt. Nicht alle Vereine haben Zuschüsse beantragt. Wer wie viel erhält, berechnet sich nach Mitgliederzahlen, der Jugendarbeit der Vereine oder Aufwendungen für Rasenpflege. Ganz vorne liegt der mitgliederstärkste Verein, der SV Pfaffenhofen, mit Zuwendungen von 9700 Euro. Gefolgt vom Sportverein Beuren mit 5900 Euro.

Sporttreibende Vereine erhalten insgesamt 20 700 Euro. Kulturelle Vereine bekommen 6150 Euro. Öko-Vereine erhalten 560 Euro und Heimatvereine 340 Euro. Soziale und andere Vereine bekommen 500 Euro.

7300 Euro fürs Hospiz

Zudem beteiligt sich die Gemeinde mit 930 Euro am Kauf von Vereinstrachten für die Musikkapelle Beuren. Dies entspricht zehn Prozent des Anschaffungspreises. Für Trikots der Gymnastik-Abteilung des SV Pfaffenhofen steuert die Gemeinde ebenfalls zehn Prozent, 200 Euro, bei. Für den Mäh­traktor für den SV Beuren gibt es zehn Prozent der Anschaffungskosten – 3900 Euro.

Die Jugendarbeit der katholischen Kirche bleibt bei 4000 Euro. Für das Hospiz in Illertissen steuert die Gemeinde 7300 Euro bei. Offen sind noch Übungsleiterzuschüsse und Zuwendungen an den in Weißenhorn angesiedelten Familienstützpunkt und die Sozial­station. Laut Bürgermeister Josef Walz sollten die übrigen Haushaltsbeträge hierfür jedoch ausreichen.