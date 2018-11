Hauptstraße Pfaffenhofen: Umbaubeginn wohl im März

Pfaffenhofen / pf

Der bevorstehende Umbau der nördlichen Hauptstraße, sie verbindet als Staatsstraße 2020 Weißenhorn mit Günzburg, war ein wichtiges Thema in der Bürgerversammlung in der Hermann-Köhl-Schule. Wie lange die Vollsperrung dauert, wo die Umleitung geplant ist? So lauteten Fragen aus dem Kreis der rund 50 Anwesenden. „Die genauen Bauabläufe stehen noch nicht fest“, sagte Bürgermeister Josef Walz. Während der rund sechs bis acht Wochen, in denen Asphaltschicht aufgebracht wird, müsse der Streckenabschnitt aber für Autos gesperrt werden. Womöglich im kommenden Juli. Baubeginn könnte Mitte März 2019 sein, die Fertigstellung im September oder Oktober erfolgen.

Schüler gefährdet?

Klaus Vidal, früherer Marktgemeinderat der ÖDP, schlug vor, die Geschwindigkeit auf Teilen der Umleitungsstrecken auf Tempo 30 zu begrenzen. Walz sagte zu, dies zu prüfen. Außerdem regte Vidal den Bau einer neuen Aussegnungshalle für den Friedhof in Pfaffenhofen an.

Anwohner aus dem Bereich der Pfaffenhofener Straße monierten, dass bei der Einmündung in die Holzschwanger Straße eine gefährliche Situation für Schulkinder bestehe. Die Straße sei einfach zu breit. Wenn nun Ausweich- und Umleitungsverkehr hinzukomme, könne sich die Situation zuspitzen. Walz schlug vor, diese Zeit mit Schulweghelfern zu überbrücken.

Klagen über wild parkende Autos hielt Walz entgegen, dass Pfaffenhofen plane, kommendes Jahr der kommunalen Verkehrsüberwachung beizutreten. Dann werde falsches Parken geahndet.

Eine weitere Frage betraf den Hochwasserschutz an der Roth. Walz erläuterte, dass die eine Aufgabe der Staatsregierung sei. Und diese arbeitete für die größeren Flüsse gerade Konzepte mit Flutpoldern aus. Für Pfaffenhofen werde sich diesbezüglich aber in den kommenden beiden Jahren wohl noch nichts tun.

Info Heute findet eine Bürgerversammlung im Landgasthaus Adler in Roth statt – für die Pfaffenhofener Ortsteile Roth, Berg, Hirbishofen und Luippen.