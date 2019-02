Bauen Pfaffenhofen gibt Gas bei Kindergarten St. Monika

Pfaffenhofen / Von Patrick Fauß

Vergangenen Herbst hatte der Pfaffenhofener Marktgemeinderat beschlossen, dass der Kindergarten Sankt Monika ausgebaut und um eine Kinderkrippe erweitert werden soll. „Wir müssen jetzt viel Gas geben, weil das Förderprogramm nur noch bis 31. August 2019 läuft“, betonte Bürgermeister Josef Walz nun in der jüngsten Sitzung. Es gehe darum, den Architekten mit dem Planen eines Entwurfs zu beauftragen. Zwar sei von Seiten des Freistaats signalisiert worden, dass danach ein weiteres Förderprogramm aufgelegt werden soll. Die zur Verfügung gestellten Gelder würden dann jedoch wahrscheinlich niedriger ausfallen.

Im November hatte das Gremium festgestellt, dass Betreuungsplätze für Kinder in der Gemeinde fehlen. Das war aus dem „Teilplan Kindertagesbetreuung 2018“ hervorgegangen, für den Jugendhilfe, Landratsamt und Verwaltung Bevölkerungsprognosen und Elternbefragungen ausgewertet haben. Die Vorhersagen gehen von einem Anstieg der unter Zwölfjährigen bis zum Jahr 2030 von mehr 20 Prozent in der Marktgemeinde aus.

Überlegungen, wie die neue Kindertagesstätte aussehen könnte, wurden den Markträten vorgestellt. Demnach soll die Krippe im Untergeschoss der zwischen 1920 und 1925 gebauten alten Schule untergebracht werden. Das Gebäude, in dem viele Vereine ihre Räume haben, wird saniert. Hiermit wurde das Architekurbüro Hermann Spiegler als wirtschaftlichster Bieter beauftragt. 135 000 Euro beträgt das Honorar. Die Baukosten für Umbau und Sanierung des Gebäudes veranschlagte der Markt auf rund 1 Million Euro.

Der mehr als 30 Jahr alte Kindergarten Sankt Monika, damals als Provisorium in Containerbauweise als Nebengebäude errichtet, wird abgerissen. Und als zweigeschossiges Gebäude wieder errichtet. Die voraussichtlichen Baukosten wurden auf 1,86 Millionen Euro beziffert. Hinzu kommt ein Architektenhonorar von 200 000 Euro. Markträtin Hildegard Feurich-Kähn (SPD) regte in der Sitzung an, dass der Architekt Gespräche mit den Vereinen über deren Vorstellungen aufnehmen soll. Wie Bauamtsleiter Alexander Gehr erläuterte, sei außerdem angedacht, im Zwischengebäude einen Aufzug für barrierefreien Zugang zu bauen. Der Jugendraum im Keller solle modernisiert werden.

Das Gremium vergab den Planungsauftrag für die Umbauarbeiten einstimmig.