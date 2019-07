Großer Aufwand, hohe Auflagen: Das Marktfest war den Vereinen zu viel geworden. Jetzt wird wieder gefeiert. Die Veranstaltung kommt gut an. Neuer Name, neues Konzept, toller Erfolg: Mit dem ersten „Sommerfest der Vereine“ in Pfaffenhofen hat der Vereinsring am Wochenende einen Volltreffer bei den Besuchern gelandet. Damit hat die Sommerfete das Zeug, sich zu einer Traditionsveranstaltung zu entwickeln wie es zuvor das Marktfest war...