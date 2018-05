Sportstudio Patrick Sailer kickt im Torwand-Finale

Buch / Detlef Groninger

Am Samstag schlägt für Patrick Sailer aus Buch die große Stunde: Im ZDF-Sportstudio geht es für ihn um 25.000 Euro.

Um 20 Uhr ist am Samstag Abend in Mainz die Treffsicherheit von Landesligastürmer Patrick Sailer gefragt. Ins Aktuelle Sportstudio des ZDF wird der 29-jährige Bürokaufmann aus Buch von seiner Freundin Sarah begleitet.

Er ist einer von zwölf Kickern, die sich in dieser Saison mit einem Tagessieg gegen prominente Gäste beim Torwandschießen durchgesetzt haben.

Sailer hatte dank eines spektakulären Tores mit einem Volleyschuss aus 20 Metern beim 3:1-Sieg des TSV Buch gegen den SV Ebersbach im Februar seinen ersten Auftritt vor einem Millionenpublikum auf dem Bildschirm. Große Unterstützung hatte er davor bei der Abstimmung auf der Internetplattform hartplatzhelden.de erhalten.

Mannschaftsfest bei Gewinn

Sailer hatte sich im Vorgespräch augenzwinkernd beim Sportvorstand des VfB Stuttgart, Michael Reschke, für die Verpflichtung von Ilija Aracic (zuvor FV Illertissen) als Co-Trainer bedankt. Der Wechsel von Aracic machte nämlich beim bayerischen Regionalligisten FVI den Weg für Sailers Vater Herbert als neuen Trainer frei. „Reschke hat daraufhin geschmunzelt.“

Sailer muss sein Können am Samstag in einer Vorqualifikation mit elf Konkurrenten unter Beweis stellen. Nur die zwei besten Schützen treten dann live ab 23 Uhr im Studio an der Torwand um die Prämie von 25.000 Euro für den Jahresgewinner an.

Sailer: „Ich würde mich beim Gewinn erst einmal freuen und dann das Geld irgendwann in einen Hausbau investieren. Und hinsichtlich eines Festes für die Mannschaft würde ich mich auch nicht lumpen lassen.“