Die Vorfreude war groß, die Planungen liefen auf Hochtouren: Eine Weißenhorner Reisegruppe wollte sich in den Osterferien in Richtung Comer See aufmachen und dort die italienische Partnergemeinde Valmadrera erkunden. Der Verein „Freunde Valmadreras“ hatte den mehrtägigen Ausflug mit einem B...