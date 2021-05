Autofahrer, die in der Weißenhorner Innenstadt einkaufen möchten, müssen oft längere Zeit nach einem Parkplatz suchen. Denn in der eigentlichen Kurzparkzone stellen auch viele Geschäftsinhaber ihre eigenen Autos ab. Das will die Stadt jetzt ändern: In Zukunft sollen wesentlich weniger Parkausw...