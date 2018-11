Archäologie Ortskernsanierung Oberelchingen wird teurer

Oliver Heider

Die Kostenuhr tickt. Jeder Tag, an dem die Ortskernsanierung Oberelchingen nicht fortgesetzt werden kann, schlägt mit rund 10 000 Euro zu Buche. Das sagte Frank Hornikel vom Büro g2-Landschaftsarchitekten in der Sitzung des Elchinger Gemeinderats am Montagabend im Feuerwehrhaus Thalfingen. So sei inzwischen bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit Mehrkosten von rund 300 000 Euro zu rechnen.

Begonnen hatten die Bauarbeiten im Bereich der Klosterkirche am 20. August. Abgeschlossen sollten sie eigentlich Ende des Jahres sein. Es wurden jedoch zahlreiche Bodendenkmäler gefunden. Auf der Fläche westlich des Kircheneingangs deckten die Archäologen 82 christliche Bestattungen auf, die sie dem Hoch- bis Spätmittelalter zuordnen. Zudem kamen zwei Punkt-Fundamente, Mauerreste, Ziegelbrunnen, Grobkiespflaster und vieles mehr zum Vorschein. Womöglich auch „vorgeschichtliche Funde“, etwa eine Keramikscherbe aus der Zeit um 800 vor Christus. Die könnten dafür sorgen, dass „die Geschichte Elchingens umgeschrieben werden müsste“.

Nach Hornikels Angaben werden die Funde aufwendig dokumentiert und geborgen. „Die Skelette werden sogar gezeichnet“, erklärte Hornikel. Jedes Skelett nehme eine Person ein bis zwei Tage in Beschlag. Die Toten könnten übrigens in einem Spital gestorben sein, weil viele körperliche Fehlbildungen erkennbar seien. „Grabbeilagen gab es auch keine. Es war eine arme Zeit“, erläuterte der Experte.

Teilweise existierten fünf Lagen von Gräbern übereinander. Mit dem Landesamt für Denkmalpflege sei nun ein Kompromiss erzielt worden: Es werde „vom Grundsatz der Bergung aller sichtbaren Knochenfunde abgewichen“. Die tieferliegenden Gräber könnten – je nach Befundlage – mittels Sand und einer Betondecklage geschützt werden. Die Folge: Die Grabungen für die Ortskernsanierungen werden nicht mehr so tief sein. Der Planer sprach daher von einem „verringerten Aufbau“. Hornikel: „Wir versuchen, die Ausgrabungen so schnell und so günstig wie möglich hinter uns zu bringen.“

Einerseits freut Johann Gröger (FWE), wie er selbst sagte, die „gehaltvolle Geschichte Elchingens“. Die Zeitverzögerung und die Kostensteigerung seien andererseits „weniger schön“. Gröger wollte wissen, ob Zuschüsse möglich seien. Ja, beschied Landschaftsarchitekt Hornikel. Man stehe dafür bereits in Kontakt mit dem Denkmalamt.

Das Thema Finanzen treibt auch Andreas Mayr (FWE) um. Vor dem Hintergrund, dass es sich ja lediglich um den ersten Teil des Großprojekts handelt (siehe Infokasten). „Für den zweiten und dritten Bauabschnitt brauchen wir auch noch Geld“, sagte Mayr.

Kostenfreie Dokumentation?

Die Funde kommen laut Hornikel übrigens nach München in eine Aufbewahrungsstätte. Womöglich könnten sie im Rahmen einer Dissertation eines Anthropologen genauer untersucht werden. „Das wäre dann eine kostenfreie Dokumentation für die Gemeinde“, erklärte Hornikel und ergänzte auf Nachfrage von Manfred Bittner (Eule): „Es ist auch denkbar, dass die Funde später einmal für ein Museum in Elchingen zur Verfügung gestellt werden.“