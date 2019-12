Die Familie Bucher will mit ihrem Reiterhof aus der Thaler Ortsmitte heraus auf ein Grundstück an der Riedhofstraße südlich der Kreisstraße NU 14 ziehen. Im bisherigen Standort ist es zu beengt geworden, die Hofstelle ist in die Jahre gekommen und die Koppelflächen sind teils nur gepachtet. Dar...