Der Name „Marienplatz“ in Jedesheim verspricht derzeit zu viel. Aber das wird sich ändern. Das Dorf bekommt ein Zentrum mit Laden, Wohnungen und einem Café. Aktuell ist der Dorfladen in dem Haus mit dunklem Satteldach untergebracht. Der Flachbau wird im Frühjahr abgerissen. © Foto: Stefan Czernin