Alte Möbel, Farbeimer, Hausmüll, Altöl, Reifen: Oft landen an den Container-Stellplätzen in Senden Dinge, die da einfach nicht hingehören. „Es gibt keinen Tag, an dem ich nichts finde“, sagt Andreas Billmayer. „In Senden ist das echt extrem.“ Er zieht sich dann Handschuhe an und sucht nach einem Hinweis auf den Verursacher. Ein Name, eine Adresse, irgendwo im Unrat versteckt. „Die Trefferquote liegt bei 95 Prozent.“

Billmayer arbe...