Film Open-Air-Kino ein Hit, auch dank „Landrauschen“

Tumulte in Roggenburg

Ärger Die Vorstellung des Heimatfilms „Landrauschen“ beim Kino Open Air hat, wie berichtet, vor zwei Wochen in Roggenburg für Tumulte gesorgt. Hunderte Besucher waren umsonst angereist. Sie erhielten keine Tickets, mussten nach langem Warten und Diskussionen mit den Organisatoren des örtlichen Jugendforums abreisen.

Programm Der Heimatfilm „Landrauschen“ läuft inzwischen in der fünften Woche im Kino: im Neu-Ulmer Dietrich Theater um 17.10, 19.20 und 21.30 Uhr sowie in der Ulmer Lichtburg um 18.30 und 20.45 Uhr. In der kommenden Woche wird der Streifen auch im Open-Air-Kino Donauflimmern auf dem Gelände des SSV-Bads in der Ulmer Friedrichsau gezeigt – am Mittwoch, 23. August. Einlass ab 20 Uhr. Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit.