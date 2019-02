Kreisfreiheit Nuxit: Was passiert mit dem Jobcenter?

So wenig Arbeitslose wie noch nie

Quote Neben der Nuxit-Diskussion brachte Richard Paul, Leiter der auch für den Landkreis Neu-Ulm zuständigen Arbeitsagentur Donauwörth, positive Nachrichten mit in den Ausschuss: „2018 hatten wir die niedrigste Arbeitslosenquote, seit es detaillierte Aufzeichnungen gibt“, sagte er.

Region Das trifft besonders auf die Region zu. „Über weite Monate des Jahres gab es mehr offene Stellen als Arbeitslose“, sagte Paul. Das sei in vielen anderen Regionen nicht so. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm ist in den vergangenen neun Jahren um fast 50 Prozent zurückgegangen, 2018 waren im Schnitt noch rund 2000 Menschen ohne Arbeit. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat sich fast um die Hälfte reduziert.