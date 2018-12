Kreisfreiheit Nuxit: Bürgermeister Walz kontert Höß-Kritik

Kreis Neu-Ulm / Stefan Czernin

„Bürgermeister dürfen eine eigene Meinung haben. Und sie dürfen diese auch bekunden“, sagt der Pfaffenhofener Rathauschef Josef Walz. Walz ist zugleich Kreisvorsitzender des bayerischen Gemeindetags, in dem alle Bürgermeister im Landkreis vertreten sind. Und dieser hatte – wie berichtet – in einem Schreiben an Ministerpräsident Söder für einen Verbleib der Stadt Neu-Ulm im Landkreis geworben.

Nur Jürgen Eisen (Illertissen) und Wolfgang Höß (Altenstadt) lehnten diesen Appell ab. Höß mit dem Verweis darauf, dass „Angelegenheiten mit grundsätzlicher Bedeutung“ von den Räten genehmigt werden müssen.

Diese Begründung ist für Walz jedoch nicht nachvollziehbar. Weil in dem Schreiben klar zum Ausdruck komme, dass es sich bei den Absendern um die „Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises Neu-Ulm“ handelt. Und eben nicht um die Kommunen. Von denen viele schon eigene No-Nuxit-Stellungnahmen formuliert haben. In der Bürgermeisterversammlung war zudem ein Vertreter der Rechtsaufsicht dabei, der das Vorgehen für unbedenklich erklärte.