Logistik Nur noch ein gelber Bote für alles

Senden / Sonja Fiedler

In Senden hat die Post auf Verbundzustellung gewechselt. Sprich: Die Briefträgerin bringt auch die Pakete.

Wer bringt in Senden die Briefpost und wer bringt die Päckchen? Seit einigen Wochen stelle die Briefträgerin der Deutschen Post in ihrem gelben Auto neben den Briefsendungen auch Pakete zu, berichtete eine Einwohnerin. Der DHL-Paketbote hingegen käme nicht mehr. Das stimmt, räumt die Post auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE ein.

„In Senden werden Briefe und Pakete seit kurzem von ein und demselben Postboten gebracht. Die Deutsche Post stellte aus wirtschaftlichen Gründen auf Verbundzustellung um“, teilt Carolin Gruber von der Pressestelle Süd der Deutschen Post DHL Group mit. Unter „Verbundzustellung“ bezeichnet die Deutsche Post laut Internet-Glossar die „Außerstädtische kombinierte Zustellung von Briefen und Paketen mit einem Fahrzeug.“ Diese wird in sehr ländlichen Gebieten schon seit Ende der 1990er Jahre betrieben und wurde in den letzten Jahren ausgeweitet.

Gruber: „Zunehmende Paket- und abnehmende Briefmengen machen die Zustellung von Briefen und Paketen durch ein und denselben Postboten in einigen Zustellbezirken wirtschaftlicher.“

Bitte um Verständnis

Da die Bezirke zu diesem Zweck neu eingeteilt würden, sei es möglich, dass die Zusteller nicht mehr zu den gewohnten Zeiten, sondern früher oder später kämen. Gruber bittet die Sendener Kunden um Verständnis für anfängliche Schwierigkeiten: „In den ersten Wochen kann die Zustellung insgesamt etwas länger dauern, weil sich die Postboten an die neuen Wege und Arbeitsweisen gewöhnen müssen.“

Insgesamt sähe sie aber Vorteile der Umverteilung: „Briefträger die mit dem Fahrrad oder zu Fuß Briefe gebracht haben, konnten die Sendungen nicht auf einmal mitnehmen. Etwa drei Viertel der auszuliefernden Briefe mussten ihnen mit dem Fahrzeug zu so genannten Ablagestellen gebracht werden.“ Diese Fahrten entfielen, so dass für Briefe und Pakete nur noch ein Mitarbeiter und ein einziges Fahrzeug unterwegs seien.

In anderen Zustellbezirken werde die Verbundzustellung bereits seit längerem praktiziert. Für die Zusteller nicht immer ein Zuckerschlecken, wie zwei Post-Mitarbeiter, die ihre Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, schildern: Während es im DHL-Transporter die Möglichkeit gäbe, Pakete nach Straßen zu sortieren, sei im Pkw dafür nicht genug Platz, sagte eine Zustellerin. Sie müsse zusehen, dass sie so viele Pakete wie möglich ins Auto bekäme und dann vor jedem Haus nach dem entsprechenden kramen: Das sei sehr zeitaufwändig.

Ein Kollege bestätigte: Es stünden zwar auch größere Fahrzeuge zur Verfügung, etwa T5-Transporter von Volkswagen, jedoch nicht in ausreichender Zahl. Speziell in Stoßzeiten wie der Weihnachtzeit ginge es aber nicht ohne. „Es gibt schon noch ziemlich viele Baustellen.“

Bei der Post ist man guten Mutes: „In anderen Regionen ist diese Umstellung bereits erfolgreich umgesetzt worden – mit einem Zugewinn an Effizienz, Umweltfreundlichkeit, Servicequalität und einem komfortableren Arbeitsumfeld für die Zusteller.“