Die Stadt Vöhringen will in den nächsten Jahren fahrradfreundlicher werden. Daher hat der Stadtrat ein Radverkehrskonzept auf den Weg gebracht. Der Grundgedanke: In Zukunft soll es möglich sein, in Vöhringen sicher mit dem Rad unterwegs zu sein. Und zwar in Nord-Süd-Richtung ebenso wie in Ost-W...