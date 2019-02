Engagement Neuer Vorsitzender für Illerberger Vereinsring

Vöhringen / Ingrid Weichsberger

Nach sechs Jahren hat der Vereinsring Illerberg/Thal einen Nachfolger für den Vorsitzenden Martin Lieble gefunden. Bernhard Thalhofer, der jüngst den Vorsitz des Feuerwehrvereins nach 18 Jahren abgegeben hat, löste nach einstimmiger Wahl Martin Lieble ab. Dietmar Schmid wurde zum Vize-Vorsitzenden gewählt, Thomas Renz verwaltet weiterhin die Kasse.

Eigentlich sollte der Vorsitz der zehn dem Ring angehörenden Vereine in Illerberg und Thal turnusgemäß alle zwei Jahre wechseln, doch mangels Bewerber sprang Lieble, der Vorsitzende der Katholischen Kirchenstiftung, zweimal in die Bresche. In seinem letzten Rechenschaftsbericht bedauerte er, dass eine Einnahmequelle des Vereinsrings, der Faschingsball in der Turn- und Festhalle, weggebrochen sei.

Am Dorfplatz fehlt Strom

Sehr erfolgreich verlaufen sei dagegen das alle zwei Jahre stattfindende Dorffest, im vorigen Jahr mit der Einweihung des neuen Dorfplatzes in Thal. Lieble wies Bürgermeister Karl Janson allerdings daraufhin, dass die Stromversorgung nicht ausreiche. „Die Bühne wurde durch einen Nachbarn mit Strom versorgt“, teilte Lieble mit. Richtig sei die Entscheidung des Vereinsringes gewesen, das Dorffest auf einen Tag zu beschränken und auf ein Zelt zu verzichten, um die Helfer nicht zu überfordern. Was fehle, seien Unterstellmöglichkeiten für die Utensilien der Vereine und die Hinweisschilder auf Veranstaltungen im Dorf. Von diesen noch unbekannten Ausgaben will die Stadt zehn Prozent übernehmen.

Der Kassenbericht fiel sehr positiv aus. Wolfgang Gutter vom Männergesangsverein beantragte, den Vereinen je 1000 Euro auszuzahlen. Der Kassierer wies jedoch auf die noch unbekannten Ausgaben für die die Ortstafeln ergänzenden Infoschilder hin. Gutter forderte, dass die Stadt einen höheren Anteil übernehmen solle. Bürgermeister Janson schlug vor, den Kostenanteil der Stadt vorab zu leisten. Die Mitglieder des Vereinsringes beschlossen jedoch, eine Auszahlung an die Vereine solange zu verschieben, bis die ausstehende Rechnung eingegangen ist.