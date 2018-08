Nersingen / pf

Pater Geesan Ponthempilly (53) übernimmt ab 1. September die Pfarreiengemeinschaft Nersingen. Er folgt Pfarrer Leonhard Bühler (50) nach, der 19 Jahre die Pfarreien in Nersingen, Leibi, Unter- und Oberfahlheim sowie Straß betreut hat. Pater Geesan Ponthempilly stammt aus dem südindischen Kerala. Pfarrer Bühler wird nach Schrobenhausen in Oberbayern wechseln. Seinen vorerst letzten Gottesdienst in der Pfarreiengemeinschaft wird Bühler heute um 18 Uhr in Straß abhalten.