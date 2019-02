Wechsel Neuer Pächter für Vöhringer Lokal Schwarzer Adler

Vöhringen / Ingrid Weichsberger

Das Geheimnis ist gelüftet – aus dem Restaurant „Schwarzer Adler“, ein Teil des Vöhringer Kulturzentrums, wird das „Colosseum“. Im Mai soll das Lokal wieder geöffnet werden. Zuvor seien noch einige Umbauten notwendig, teilte Bürgermeister Karl Janson mit.

Er findet auch den neuen Namen passend, denn das Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus präsentiere sich entlang der Illerstraße in einer runden Bauweise – ähnlich wie das antike Colosseum in Rom. Dem neuen Namen angepasst wird die Speisekarte sein, denn die künftigen Pächter Antonio Malizia und Than Nhan Nguyen werden sowohl mediterrane, asiatische und schwäbische Gerichte anbieten. Die beiden sind gestandene Ulmer Gastronomen: Malizia betreibt das Michelangelo in der Herdbruckerstraße, Nguyen das Restaurant Jade in der Kronengasse (wir berichteten).

Neben Malizia und Nguyen hatte sich auch der Bedienservice Partyeggs aus Illertissen für die Pacht beworben. Das ursprüngliche „Adler“-Gebäude steht auch noch am Kulturzentrum, denn nur der große und der kleine Saal, die Sanitärräume und die ehemalige Metzgerei wurden vor 25 Jahren abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Heute sind im alten „Adler“ der Akkordeonclub, die Stadtkapelle und der Liederkranz daheim.