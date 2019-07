Mit der Eröffnung des Kletterturms ist Illertissen seit Samstag um eine Attraktion reicher. Großes Interesse am Schnupperklettern. Nun ist es also geschafft: Nicht einmal ein Jahr nach dem Spatenstich ist das Kletterzentrum der Sektion Illertissen des Deutschen Alpenvereins eröffnet. Doch bevor die ersten Himmelsstürmer am Samstag den 17 Meter hohen Turm im Illertisser Norden erklimmen durften, wurde in einer Feierstunde Rüc...