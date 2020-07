Kathi Wolf liebt es, in ihrer Heimatstadt Weißenhorn aufzutreten, am liebsten im Historischen Stadttheater – dort sei einfach immer eine „Megastimmung“, sagt die Kabarettistin. Diese besondere Erfahrung will sie auch anderen Kollegen ermöglichen: Am 12. Dezember soll im Stadttheater erstmals der Kabarettpreis „Weißenhorner Wölfchen“ vergeben werden – ermöglicht durch das finanzielle Engagement der Stadt und des Landkreises Neu-Ulm, die das Preisgeld übernehmen.

Unterstützung von Landrat Thorsten Freudenberger

Die Initiatorin, die man auch als Schauspielerin („Landrauschen“) kennt, ist darüber überglücklich. Die Idee reife schon länger in ihrem Kopf, angesichts der Corona-Krise, die auch ihr Auftritte gekostet hat, habe sie gedacht: „Jetzt erst recht.“ Bei dem, was derzeit in Gesellschaft und Politik passiere, sei Kabarett wichtiger denn je. Wolf zufolge war Landrat Thorsten Freudenberger sofort begeistert, gab ihr volle Unterstützung und wird auch als Schirmherr fungieren.

Bewerben für das „Weißenhorner Wölfchen“ können sich Künstler aus dem deutschsprachigen Raum, die ein 90-minütiges Kabarettprogramm vorweisen können, das bereits aufgeführt wurde. Bewerbungen sind bis 15. August per Mail an [Link auf :] info@weissenhornerwoelfchen.de möglich. Dann wählt eine Jury um Kathi Wolf vier Finalisten aus, die sich dann dem Urteil des Publikums stellen. Für Platz eins gibt es 1000 Euro und einen Gastauftritt in Weißenhorn, für Platz zwei 500 Euro, für die restlichen Teilnehmer immerhin 250 Euro. Reisekosten und Unterbringung übernehmen die Veranstalter.

Notfalls in die Fuggerhalle oder in die Stadthalle

Ob das mit dem Stadttheater klappt, ist angesichts der Corona-Regeln allerdings noch fraglich: Schon unter normalen Bedingungen passen nur rund 140 Zuschauer in den Saal. Wolf ist optimistisch, arbeitet mit der Stadt aber auch an einem Plan B, der Fugger- oder Stadthalle heißen könnte. Ihr liegt sehr daran, dass der Wettbewerb stattfindet – und danach zur jährlichen Einrichtung wird. Das Interesse werde da sein, ist sie sich sicher: „Die Weißenhorner haben schon oft bewiesen, dass sie ein tolles Kabarettpublikum sind.“