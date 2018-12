Bäckerei Neuer Chef für Vöhringer „Dinkel Beck“

Vöhringen / Ingrid Weichsberger

Seit 110 Jahren besteht die Bäckerei Wiedenmayer in der Vöhringer Wannengasse. Und sie wird weiter bestehen, denn David Wiedenmayer wird der zukünftige „Dinkel Beck“ werden und den Platz seines Vaters Kurt einnehmen. „Viele Wege führen zum Glück“ – diese Weisheit beschäftigte schon die alten Griechen, und sie ist noch heute aktuell. Auch der 34-jährige David Wiedenmayer hat einen langen Umweg gemacht, um letztendlich wieder daheim in Vöhringen anzukommen.

Nach dem Abschluss an der Wirtschaftsschule in Senden absolvierte er erfolgreich eine Ausbildung zum Informatik-Systemkaufmann. Danach entschloss sich der junge Mann, das Abitur nachzuholen. Es folgte der 18 Monate andauernde Zivildienst in einem Obdachlosenwohnheim.

David Wiedenmayer entschloss sich schließlich, in Nordrhein-Westfalen Design-Management zu studieren. „Möglich war dies, weil mir meine Eltern nie vorgeschrieben haben, was ich werden soll.“ Die Job-Welt habe sich in den vergangenen 20 Jahren rasant entwickelt. „Und diese Geschwindigkeit des heutigen Lebens gefällt mir nicht“, stellt Wiedenmayer fest.

„In meiner Backstube muss ich mir Zeit nehmen“, begründet er seinen Berufswechsel. Er macht auch kein Geheimnis daraus, dass sein Einkommen früher wesentlich höher war als es heute ist. „Aber Geld war mir nie so wichtig wie die Zufriedenheit.“

Heute wird beim „Dinkel Beck“ nicht nur nach den Rezepten des Opas, sondern auch in dessen Ofen mit Steinplatten gebacken. Wiedenmayer vergleicht diese Arbeit mit dem Hüten eines Kindes, denn wenn man nicht aufpasst, wird das Brot schwarz. „Das sind die Feinheiten in meinem Beruf.“ Ihn freut auch die Anerkennung seines Handwerks. Den guten Ruf des „Dinkel Becks“, den sich sein Vater erworben hat, will der Junior weiter pflegen. Deshalb wird der auf der Schwäbischen Alb angebaute Dinkel nach Vöhringen angeliefert – trotz des beachtlichen Preisunterschiedes zum herkömmlichen Mehl. Ergänzend dazu wurde während dieses Jahres eine Gemeinwohl-Bilanz für die Bäckerei erstellt.

Sie basiere auf anderen Werten, denn Geld drücke nicht aus, ob es einer Firma gut gehe. „Wir haben auch überprüft, was wir besser machen können“, erzählt der angehende Bäckermeister. Mitte des kommenden Jahres, wenn David Wiedenmayer seinen Meisterbrief in den Händen hält, wird aus dem aktuellen Bäckergesellen der Chef der Bäckerei.

Rückblick: 1908 kauften Bürger in Vöhringen beim „Frech Beck“ keine Semmel, sondern Wecken, denn David Frech hatte damals diesen Betrieb gegründet. Seine Tochter Frieda sorgte durch ihre Heirat nicht nur für den Fortbestand der Bäckerei, sondern auch für den Namenswechsel.

Die Bäckerei Wiedenmayer ist heute der einzige in Vöhringen produzierende Backbetrieb. Noch vor einem halben Jahrhundert gab es sechs Bäckereien im Ort. Die Lücke füllen nun die Filialen von Großbäckereien.