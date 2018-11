Einzelhandel Neuer Bäcker kommt nach Vöhringen

Vöhringen / Stefan Czernin

Am Kreisverkehr Memminger Straße/Rue de Vizille in der Vöhringer Innenstadt werden Bürger in nicht allzu ferner Zukunft frische Brötchen kaufen oder eine Tasse Kaffee mit Kuchen genießen können. Der Vöhringer Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einer Nutzungsänderung für das Gebäude in der Memminger Straße zugestimmt. Eine Bäckereikette will dort im Erdgeschoss eine Filiale mit dazugehörigem Café eröffnen, dazu kommen Parkplätze und eine Außenbestuhlung.

Ehemaliger Maschinenhandel

Am Gebäude selbst werde sich nichts ändern, berichtete Timo Söhner vom Bauamt der Stadt Vöhringen in der Ausschusssitzung. Im Jahr 2014 war in das Gebäude eine Niederlassung der Firma Roy Maschinenhandel eingezogen, das Geschäft wurde zwischenzeitlich jedoch wieder aufgegeben. Ein Zeitrahmen, bis wann die Bäckereifiliale ihren Betrieb aufnehmen soll, wurde noch nicht genannt.