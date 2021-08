Am Montag treten in Bayern neue Corona-Regeln in Kraft, die auch den Kreis Neu-Ulm betreffen. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz vom 35 gilt die so genannte 3G-Regel für viele Aktivitäten in geschlossenen Räumen, teilt das Landratsamt mit. Das heißt, man muss entweder vollständig gegen das Coronavi...