Versammlung Neubauten und Verkehr nerven im Dorf

Illerberg / Ingrid Weichsberger

Rund ging es jetzt in der Bürgerversammlung im Vöhringer Stadtteil Illerberg. Die ausufernde Wohnbebauung und der Straßenlärm sorgten für heftige Diskussionen. „Illerberg ist ein Dorf und nicht die Vorstadt von Vöhringen“, meinte etwa Einwohner Arnold Amann.

Er kritisierte mit drastischen Worten, dass ein Investor am Fuße des Baugebietes Kellerberg, an der Straße Neue Welt, trotz der Einwände der Nachbarn einen „Bauklotz“ haben hinstellen dürfen. Er vermute, dass es im Vorfeld zwischen den Stadträten und dem Bauträger Mauscheleien gegeben habe, teilte Amann in der sehr gut besuchten Bürgerversammlung mit. Ferner sei es sehr ärgerlich, dass immer mehr Baugebiete auf den Fluren von Thal entstehen.

Bürgermeister Karl Janson hatte bereits in seinem Rechenschaftsbericht eingangs der Versammlung deutlich gemacht, dass letztlich nicht die Stadtverwaltung, sondern die Baubehörde im Landratsamt Neu-Ulm die Baugenehmigungen erteile.

Beim Montieren „geschlafen“?

Für Ärger bei der Illerberger Bevölkerung sorgt auch der Straßenlärm im Dorf. „Egal von wo der Wind weht, es ist sehr laut in Illerberg“, klagte Elvira Mesloh. Sie befürchtet eine weitere Zunahme des Lärms wenn die Autobahn auf sechs Spuren ausgebaut werde. Der Bürgermeister stellte klar, dass beim Bau der Straßen die jeweiligen Vorgaben für den Lärmschutz eingehalten werden. Jedoch nachgerüstet werde nicht, meinte er mit Blick auf die 40 Jahre alte A 7. Wie berichtet, gibt die Autobahndirektion an, die ausgebaute Autobahn werde vielleicht sogar leiser sein als heute.

Der Illerberger Peter Gangl vermutete, dass jemand beim Montieren der Abfalleimer auf dem über zwei Millionen Euro teuren Dorfplatz in Thal „geschlafen“ habe. Sie seien eine Fehlproduktion. Laut Janson soll Ersatz beschafft werden.

Der Bürgermeister hatte auch noch etwas Erfreuliches mitzuteilen: Das Gewebegebiet an der Autobahn sei inzwischen komplett bebaut. Eine einheimische Firma habe dort ein neues Betriebsgebäude errichtet.