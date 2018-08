Initiative Neu-Ulm will Fairtrade-Kreis werden

Neu-Ulm als Vorreiter unter den Landkreisen

Kampagne In ganz Deutschland beteiligt sich eine Vielzahl an Kommunen an der Kampagne „Fairtrade-Towns“. Bei den Landkreisen ist Neu-Ulm Vorreiter: In der näheren Umgebung trägt nur der Kreis Heidenheim das Siegel, als einer von drei Landkreisen in Baden-Württemberg. In Bayern sind zehn Kreise ausgezeichnet oder auf dem Weg dahin.

Gruppe Die Steuerungsgruppe setzt sich aus Mitgliedern der Steuerungsgruppen der Fairtrade-Städte Neu-Ulm, Illertissen und Weißenhorn, Vertretern der Hochschule Neu-Ulm, Schulen und Weltläden sowie Vertretern der Kreistagsfraktionen und Verwaltung des Landratsamts zusammen.

Mitarbeit Wer in der Gruppe mitarbeiten möchte, kann sich bei Florian Drollinger melden: unter Tel. (0731) 70 40 32 20 oder per Mail an florian.drollinger@lra.neu-ulm.de