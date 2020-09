Der Verein braucht eine neue Satzung, die Tennisabteilung will sich selbstständig machen, und die Homepage gehört runderneuert. Zudem erschwert die Corona-Pandemie so ziemlich alles, was der TSV Pfuhl eigentlich umtreibt. Und ausgerechnet jetzt kommt, wie schon kurz berichtet, dem größten Sport...