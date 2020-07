Mehr Sicherheit für Radler, das fordert eine Initiative in Neu-Ulm. So sollen etwa die Umlaufsperren am Allgäuer Ring weg. Dazu heißt es: „Unpraktikabel, trotzdem gefährlich, weil sie die Grundgefahr Ringverkehr und Radweg nicht beseitigen. © Foto: Matthias Kessler