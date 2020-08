Neues Eingangstor zur Neu-Ulmer Innenstadt mit Appartements, Wohnungen und einem vielleicht das ganze Vorfeldquartier zusätzlich belebenden Gastrobetrieb im Erdgeschoss. So sieht die Planung von Uni Apart am Allgäuer Ring aus. © Foto: Visualisierung: Uni Apart/ZG Architekten