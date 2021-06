Schon am gestrigen Donnerstag sind die Inzidenzwerte im Landkreis Neu-Ulm im Vergleich zum Vortag wieder leicht gestiegen

im Vergleich zum Vortag wieder leicht gestiegen Heute, am Freitag, 25.06.2021 , liegt der Wert trotz Impfungen wieder über 20 – und ist damit erneut um 4 gestiegen

, liegt der Wert trotz Impfungen wieder – und ist damit erneut um 4 gestiegen Noch sind die Coronazahlen in Bayern und in Neu-Ulm aber niedrig

und in Neu-Ulm aber niedrig Ab einer Inzidenz unter 50 gelten in Bayern Lockerungen der Corona-Regeln

unter 50 gelten in Bayern der Corona-Regeln Alle aktuellen Corona-Zahlen für heute, Freitag, den 25. Juni 2021.

Inzidenz und Corona-Fallzahlen im Landkreis Neu-Ulm am Freitag, 25.06.2021

7-Tage-Inzidenz : 20,5 (Vortag: 16)

: (Vortag: 16) Bestätigte Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie: 7.747

Aktuell bestätigte Fälle in Quarantäne: 58

Gesamtzahl der Menschen, die verstorben sind: 119

Neue Todesfälle: 0

Corona-Regeln in Neu-Ulm – gültig seit dem 18.06.2021

Die Inzidenzwerte lassen es zu: Auch im Landkreis Neu-Ulm sind die Corona-Regeln gelockert worden. Seit dem 18. Juni gelten neue Corona-Regeln. Was jetzt für private Treffen, Veranstaltungen, Gastronomie und Co. gilt, lest ihr kostenlos im folgenden Artikel:

Quarantäne Neu-Ulm: Sieben Klassen, eine Kita wegen Corona-Fall in Isolation

Für eine Schulklasse aus Neu-Ulm endeten die Quarantänemaßnahmen. Neu in Quarantäne aufgrund eines bestätigten Falles ist eine Klasse aus Neu-Ulm. Somit sind aktuell sieben Schulklassen an drei Schulen (Neu-Ulm) von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Außerdem neu in Quarantäne aufgrund eines bestätigten Falles ist eine Gruppe einer Kindertageseinrichtung in Illertissen. Somit ist momentan eine Gruppe einer Kindertageseinrichtung von Quarantänemaßnahmen betroffen.