Haushalt Nersingen verbessert Kinderbetreuung

Nersingen / Barbara Hinzpeter

Einvernehmlich beraten die Nersinger Ausschüsse den Haushaltsplan. Der Leibier Kindergarten bekommt eine Krippengruppe.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, hatte Bürgermeister Erich Winkler in der Bürgerversammlung mit Blick auf die 875-Jahr-Feier der Gemeinde Nersingen angekündigt. Das Jubiläumslogo ziert auch das Titelblatt des Haushaltsplans. Den haben Bau- und Umweltausschuss sowie Haupt- und Kulturausschuss jeweils einstimmig und ohne größere Debatten dem Gemeinderat zur Annahme empfohlen.

Einer der größten Brocken bei den Investitionen entfällt auf den An- und Umbau des Kindergartens in Leibi. Dafür sind 1,27 Millionen Euro im Vermögensetat bereitgestellt. 445.000 Euro wurden bereits über den Nachtragshaushalt 2017 finanziert. Dieser Betrag steht 2018 wieder für den Bau von Wertstoffhof und Grüngutsammelstelle zur Verfügung, der demnächst beginnt.

Grund für An- und Umbau des derzeit dreigruppigen Kindergartens sind einerseits der laut Bürgermeister Erich Winkler „rasante Anstieg“ beim Bedarf an Betreuung für die Kleinsten (wir berichteten). Im Anbau soll daher eine Krippengruppe mit zwölf Plätzen eingerichtet werden. Andererseits soll das bestehende, 1989 errichtete Gebäude den heutigen Anforderungen – wie Ganztagsbetrieb und Inklusion – angepasst werden. Schon im April beginnt der Bau. Während dieser Zeit zieht eine der drei Gruppen ins Gemeindehaus. Für den Kindergarten werden rund 600.000 Euro Zuschuss erwartet – verteilt auf mehrere Jahre.

Budget für Feuerwehren

Bereits fertig ist das Feuerwehrhaus in Nersingen. Die Gesamtkosten stiegen von den 2016 im Plan vorgesehenen 750.000 auf 813.000 Euro, sodass heuer weitere 63.000 Euro bereitgestellt werden müssen. Für die Feuerwehren gab Kämmerer Sebastian Bundschuh eine Neuheit bekannt: Jede Ortsteilwehr bekommt ein Jahresbudget von 55.000 Euro, über das sie selbst entscheiden kann. Nicht aus diesem Topf finanziert werden müssen Baumaßnahmen, große Fahrzeuge, Anschaffungen für die zentrale Atemschutzwerkstatt in Straß.

Weitere Investitionen werden unter anderem fällig für den Brandschutz an Schulen, den Erwerb von Grundstücken für Bauland und sozialen Wohnungsbau sowie die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten.

Sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt seien Beträge enthalten, die im Zusammenhang mit der 875-Jahr-Feier anfallen, erläuterte Bundschuh. Dazu gehören nicht nur die Ausgaben für Plakate, Flyer und sonstige Kosten rund ums Festwochenende vom 28. bis 30. September, die mit 20.000 Euro veranschlagt sind. Vielmehr wird das Jubiläum zum Anlass genommen, das äußere Erscheinungsbild der Gemeinde nachhaltig aufzuhübschen und ohnehin nötige Unterhalts-Arbeiten am und ums Rathaus samt Gemeindehalle in Angriff zu nehmen. Den Festvortrag zum Jubiläum im September soll übrigens, wie Erich Winkler bereits in der Bürgerversammlung angekündigt hatte, der ehemalige Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner halten.