Klimaschutz Nersingen macht beim Stadtradeln mit

Nersingen / bf

Die Gemeinde Nersingen macht heuer zum ersten Mal bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln mit, und zwar zusammen mit den Nachbarkommunen Pfaffenhofen, Holzheim und Weißenhorn. Von 11. Juni bis 1. Juli können Bürger radeln und ihre gefahrenen Kilometer in einem Online-Portal eintragen. Wer teilnehmen möchte, kann sich im Internet unter stadtradeln.de/nersingen anmelden und einem Team beitreten. Hier kann man während der Aktion auch den Fortschritt und die gefahrenen Kilometer verfolgen.

Die Gemeinde will damit den Radverkehr im Ort voranbringen und außerdem einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Viele unserer alltäglichen Ziele lassen sich bequem mit dem Fahrrad erreichen – und wenn es nur der Weg zum Brötchen holen ist“, heißt es in der Ankündigung auf der Stadtradeln-Webseite. Organisiert wird die Aktion vom Klimabündnis, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Klimas. Ihm gehören rund 1700 Mitglieder aus 26 Ländern Europas an.