Die Sanierung des Bürgermeister-Bürzle-Hauses in Tiefenbach war ihm ein Herzenswunsch. An den Plänen für das „neue“ Vereinshaus und den dörflichen Mittelpunkt hatte er noch mitgewirkt: Im Alter von 79 Jahren ist Gerhard Leopold am vergangenen Freitag gestorben. „Man darf ihn getrost als...