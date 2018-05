Gericht Prozess: Nachbarn mit Messer attackiert

Kreis Neu-Ulm / mut

Wegen versuchten Mordes muss sich ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Neu-Ulm vor dem Landgericht Memmingen verantworten.

Der Vorwurf wiegt schwer: Seit Dienstag muss sich ein 20 Jahre alte Mann aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Vor der dortigen großen Jugendstrafkammer wird ihm der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor.

Laut Anklage hat der heute 20-Jährige seinen Nachbarn mit einem Messer und „einem anderen Werkzeug“ attackiert und dabei erheblich verletzt. Landgerichts-Sprecher Jürgen Brinkmann spricht von einer „eigenartigen Geschichte“. In der Tat klingen die Hintergründe der Gewalttat verstörend.

Täter war betrunken

Die Tat ereignete sich im vergangenen November. Der Anklagte sagte am Dienstag in der Verhandlung aus, dass er seinen Nachbarn nicht töten wollte. Gleichwohl sei ihm in besagter Nacht die Idee gekommen sei, ein Auto zu benötigen. Da der 20-Jährige allerdings keinen Wagen besaß, entschied er eigenen Angaben zufolge, sich mit Gewalt das Fahrzeug seines Nachbarn zu holen, der in demselben Mehrfamilienhaus wohnte. Der spätere Angeklagte klingelte bei dem verdutzten Nachbar. Dieser war wenig erfreut. Es kam zu einem „heftigen Gerangel“ zwischen den beiden Männern. Der Täter flüchtete, wurde aber ermittelt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der verletzte Nachbar wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Wie sich schnell herausstellte, war der Täter betrunken. Die Ermittler gehen davon aus, dass er zum Tatzeitpunkt rund 1,4 Promille intus hatte. Inwieweit der 20-Jährige steuerungs- und zurechnungsfähig war, ist unklar. Diese Fragen soll die Verhandlung klären – und ein gerichtlich bestellter Gutachter.

Info Der Prozess wegen versuchten Mordes ist auf insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt. Er wird am Mittwoch von 8.30 Uhr an am Landgericht Memmingen fortgesetzt.