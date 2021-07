Nach Unwetter in Vöhringen

Nach einem Unwetter Ende Juni, Anfang Juli ist der Steuerungskasten umgekippt. Seither sind die Ampelanlage an der Kreuzung Wielandstraße und die Fußgängerampel am Kulturzentrum nahe mehrerer Schulen ausgefallen. Die Reparatur zieht sich. Was sagt das zuständige Staatliche Bauamt dazu?