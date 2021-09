Ein 37-jähriger Vöhringer sitzt in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Es soll mit Rauschgift gehandelt haben – und das nicht zu knapp. 6,9 Kilogramm Amphetamine und 320 Gramm Marihuana hanem Polizeibeamte am Sonntag in seiner Wohnung gefunden.

Es war der Hinweis eines Zeugen, der die Polizei auf d...