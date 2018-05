Kinderbetreuung Müssen Vöhringer Vereine Platz für Kinder machen?

Vöhringen / Stefan Czernin

Komplett ausgelastet sind die sechs Kindertagesstätten im Vöhringer Stadtgebiet, schon jetzt sind Gruppen, wo möglich, überbelegt. Es reicht trotzdem nicht. Aktuell ist absehbar, dass fürs kommende Kindergartenjahr, das im September beginnt, Betreuungsplätze für 20 Kinder fehlen. Stadträte und Verwaltung sind sich einig: Nur eine neue, zusätzliche Kita kann dieses Problem lösen. Weil diese aber nicht über Nacht gebaut werden kann, ist eine Übergangslösung nötig.

Wie diese allerdings aussehen soll, darüber sind Verwaltung und Stadträte uneinig. Bürgermeister Karl Janson und die Stadtverwaltung präsentierten in der Beschlussvorlage gleich eine Reihe von Lösungsansätzen, die im Laufe der Sitzung priorisiert wurden.

Grob gesagt sieht der Marschplan der Stadtverwaltung folgendermaßen aus: Um übergangsweise den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird an der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ ein Container für bis zu 25 Kinder aufgestellt. Reicht das immer noch nicht aus, wird im „Knaur-Haus“ eine Großtagespflege mit bis zu acht zusätzlichen Plätzen eingerichtet. Und parallel dazu hält man die Einrichtung eines Waldkindergartens zumindest im Auge, um falls nötig die Kindertagesstätten weiter zu entlasten.

Nicht alle Stadträte konnten sich jedoch mit dieser Vorgehensweise anfreunden. Weil ein Container nicht die schönste Umgebung für Kinder ist. Und aus Kostengründen: 50 000 Euro kostet eine Containerlösung für ein Jahr, schätzt das Stadtbauamt. Dazu muss für weitere 15 000 Euro ein Fundament errichtet worden. Für eine Großtagespflege muss das „Knaur-Haus“ für rund 50 000 Euro umgebaut werden. Durchaus namhafte Beträge für provisorische Lösungen, fanden einige Räte in der Sitzung.

„Wir sollten nutzen, was wir haben“, sagte FWG-Rat Peter Kelichhaus. Und spielte damit auf den ehemaligen Kindergarten in der Illerberger Grundschule an. Das Problem: Die Räume werden inzwischen anderweitig genutzt, etwa von einer Mutter-Kind-Gruppe und örtlichen Vereinen.

Bürgermeister Janson – eher dafür bekannt, nicht zwingend den Konflikt zu suchen – konnte mit diesem Vorstoß überhaupt nichts anfangen. Weil dann die Vereine ihr Domizil zumindest für einen gewissen Zeitraum räumen müssten. „Wenn der Männergesangverein nicht mehr Proben kann, ist er in zwei Jahren nicht mehr da“, sagte Janson.

Das wollte Roland Bader (SPD) so nicht akzeptieren. „Ich habe ein Problem damit, für einen Container Geld in den Sand zu setzen, nur weil wir keinen Stress wollen“, sagte er adressiert an den Bürgermeister. Janson erhielt aber auch Rückendeckung. Auch wenn die Räume des ehemaligen Kindergartens „vorschnell“ an die Vereine gegeben wurden, müssten diese doch einen „Vertrauensschutz“ genießen, erklärte Volker Barth (SPD).

Renate Hesser (FWG) beantragte schließlich, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, damit sich die Räte vor Ort die Räume in der Grundschule anschauen können. Eine knappe Mehrheit der anwesenden Stadträte schloss sich ihr an. Bürgermeister Janson reagierte verärgert: „Für diese Verzögerung sind wir dann nicht verantwortlich“, erklärte er im Namen der Stadtverwaltung.