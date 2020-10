Dass die Verbrennungsgebühr für Hausmüll am Müllheizkraftwerk in Weißenhorn im nächsten Jahr nicht zu halten sein wird, war klar. Zurzeit beträgt sie 100 Euro und basiert auf einem früheren Kalkulationszyklus – alle vier Jahre – im Landkreis Neu-Ulm. In früheren Jahren war sie so ho...