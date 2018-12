Entsorgung Müllheizkraftwerk in Weißenhorn darf mehr verbrennen

Neu-Ulm/Weißenhorn / Bianca Frieß

Das Weißenhorner Heizkraftwerk darf seine Kapazität erhöhen– unter Auflagen.

Die Entscheidung bereitete einigen Räten im Umwelt- und Werkausschusses des Neu-Ulmer Kreistags Bauchschmerzen, am Ende stimmten aber doch fast alle zu: Im Weißenhorner Müllheizkraftwerk darf künftig mehr verbrannt werden. Die Durchsatzmenge wird für die Jahre 2019 bis 2021 um 5000 Tonnen angehoben, auf 110.000 Tonnen pro Jahr. Darüber war schon vorab ausführlich diskutiert worden. Für eine gewisse Übergangszeit könne man mit der höheren Menge leben, sagte Jürgen Bischof (Freie Wähler). „Aber das darf nur eine Notlösung sein.“

Nötig wird dieser Schritt, weil immer mehr Müll entsteht, berichtete Thomas Moritz, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises (ABW). 2019 fallen voraussichtlich rund 111.000 Tonnen an – also deutlich mehr als die 2012 beschlossene maximale Durchsatzmenge von 105.000 Tonnen. Der Großteil davon, 100.000 Tonnen, stammt aus den Kommunen. Wobei nur 34.000 Tonnen aus dem Kreis Neu-Ulm kommen, der Rest kommt von außerhalb. 11.000 Tonnen steuern Gewerbe und Industrie bei.

Keine andere Wahl

Für die höheren Müllmengen macht Moritz die gute konjunkturelle Lage verantwortlich: Vor allem Sperrmüll- und Bauabfallmengen machen den Anstieg aus. Auch in Privathaushalten fällt immer mehr an, was vor allem an steigenden Bevölkerungszahlen liege. Darauf könne man nur mit einer Kapazitätserhöhung reagieren. Langfristig gesehen könne aber auch die Einführung der Gelben Tonne oder des Gelben Sacks die Hausmüllmenge reduzieren. Gleiches gilt für die Bio­tonne. Der AWB soll die Gemeinden über diese Möglichkeiten informieren – das machte der Umweltausschuss zur Auflage.

Am Ende stimmte nur Grünen-Kreisrat Heinz-Peter Ehrenberg gegen die Erhöhung. Er sagte: „Wir ermuntern die Leute damit eigentlich, mehr Müll zu produzieren.“

