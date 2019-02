Entsorgung Müll-Rowdy bekommt Hausverbot

Weißenhorn / Niko Dirner

Als der Mann statt sich auszuweisen mit Schlägen drohte, – „Ich hau’ dir auf die Nase!“ – platzte dem Personal des Entsorgungs- und Wertstoffzentrums (EWW) am Weißenhorner Müllheizkraftwerk der Kragen: Sie verwiesen den Mann des Platzes und verhängten gegen ihn ein halbjähriges Hausverbot.

So schildert Thomas Moritz, der Werkleiter des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB), die krasseste Reaktion auf die neuen Anlieferbedingungen, die seit Jahresbeginn für das EWW gelten. Wer im Entsorgungszentrum neben dem Müllkraftwerk seinen Abfall loswerden will, muss jetzt beweisen, dass er im Kreis Neu-Ulm wohnt, oder im Auftrag eines Kreis-Bürgers handelt. Diese Kontrolle geht auf einen Beschluss des Kreis-Werkausschusses vom Dezember 2018 zurück, alle Anlieferungen von Firmen oder Privatleuten von außerhalb abzuweisen.

Dieses restriktive Vorgehen wiederum ist eine Reaktion auf geänderte Bedingungen in Ulm. Dort können die Bürger seit Anfang 2017 Sperrmüll sowie Bauschutt nur noch viermal pro Jahr kostenlos auf den städtischen Recyclinghöfen abgeben – davor wurden beide Abfallarten unbegrenzt kostenlos angenommen. Folge war, dass immer mehr Sperrmüll aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis in Weißenhorn angeliefert wurde. Dort zwar gegen Gebühr, aber dennoch zu geringen Kosten. Und unbemerkt von der Vorgabe, dass dieser Service den Einwohnern des Landkreises Neu-Ulm vorbehalten ist, weil laut Moritz nur „stichpunkthaft“ kontrolliert wurde.

Sortierung wird verlangt

Von jedem einen Wohnortnachweis zu verlangen, wurde 2017 noch von der Werkleitung abgelehnt, weil lange Schlangen am Entsorgungszentrum befürchtet wurden. 2018 aber schwenkten die Kreisräte um und beschlossen dauerhafte Kontrollen ab Januar 2019. „Tatsächlich dauert es deshalb jetzt länger am EWW“, räumt Werkleiter Moritz ein. Auch, weil die AWB-Mitarbeiter anders als früher auf eine Trennung des Mülls bestehen: Papier oder Kartonagen müssen in die dafür bereitgestellten Container geworfen werfen, auch Gelbe Säcke, Altmetall oder Altkleider sind auszusortieren.

„Das spielt sich aber auch nach und nach ein“, ist sich Moritz sicher. Über das Hausverbot hinaus habe es lediglich „kleinere Zwischenfälle“ gegeben.

Info 2018 sind im Müllheizkraftwerk 106 974 Tonnen Abfälle verbrannt worden. Zulässig sind 107 500 Tonnen im Jahr. 46 522 Megawattstunden Strom wurden erzeugt, 6069 Megawattstunden Wärme ins Netz eingespeist.