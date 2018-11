Moment mal Moment mal: Seifenoper im Neu-Ulmer Amtsgericht

Neu-Ulm / Bianca Frieß

Eine preisverdächtige Seifenoper hat sich gestern im Neu-Ulmer Amtsgericht abgespielt. In den Hauptrollen:

Liebhaber Nummer eins: Er ist 48 Jahre alt, Vater, verheiratet und lebt im Landkreis Neu-Ulm.

Die Herzdame: Sie ist 26, ledig, wohnt auch im Kreis Neu-Ulm.

Liebhaber Nummer zwei: Er ist 27 Jahre alt, lebt im Alb-Donau-Kreis – und gerät unfreiwillig in eine verworrene Geschichte.



Erste Staffel. Liebhaber Nummer eins führt einen eigenen IT-Betrieb. Als die Herzdame 2012 in seiner Firma anfängt, knistert es. Drei Jahre später kommen die beiden endlich zusammen.

Zweite Staffel. Nach einem Jahr richtet sich das traute Paar eine gemeinsame Wohnung ein. Die beiden genießen ihre Zweisamkeit – bis zum 14. Juli 2018. An diesem Tag kommt Liebhaber Nummer eins um 3 Uhr morgens in die Wohnung. „Und da lag jemand anders in meinem Bett“, sagt der 48-Jährige. Nämlich Liebhaber Nummer zwei.

Dritte Staffel. Zunächst wird der 27-Jährige auf den Flur geschickt. „Ich stand dann vor der Tür. Wo sollte ich denn hin, so nackt?“, sagt er. Als Liebhaber Nummer eins schließlich geht, darf er wieder hinein. Dann ruft die Herzdame aber den 48-Jährigen nochmal an, will seinen Wohnungsschlüssel haben. Der enttäuschte Casanova kommt zurück, trifft die 26-Jährige mit ihrem neuen Freund draußen an. Es kommt zu einer Rangelei zwischen den Männern, sie stolpern über einen Busch. Schließlich wird es Liebhaber Nummer eins zu bunt: Er gibt der Herzdame den Schlüssel – und fährt weg. So endet die Beziehung.

„Das ist ja wie im Film“, bilanziert Richter Thomas Mayer. Zu klären bleibt die Frage: Hat der 48-Jährige seinen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen? Deshalb ist er jedenfalls wegen Körperverletzung angeklagt. Daran kann sich aber auch der 27-Jährige nicht erinnern: „Für mich war die Sache am nächsten Tag gegessen.“ Am Ende wird das Verfahren eingestellt. Unter der Auflage, dass der 48-Jährige 750 Euro als Geldbuße an den Kinderschutzbund zahlt.

Was übrigens die Ehefrau des Casanovas zu dieser Geschichte sagt, ist nicht überliefert – sie spielt in der Soap wohl nur eine Nebenrolle.