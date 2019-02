Moment mal Moment mal: Bienen-Highways in Bayern

München / Bianca Frieß

Die Deutschen und ihre Autobahn. Das ist ja so eine Sache. Ohne Tempolimit über den Asphalt brettern, mal so richtig aufs Gas treten: Das macht Freiheit aus, finden die Autoliebhaber. „Freie Fahrt für freie Bürger“, heißt das Motto schon seit Jahrzehnten. Und dieses Lebensgefühl will der Freistaat Bayern jetzt auch kleineren Verkehrsteilnehmern nicht vorenthalten – den Insekten.

Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) aus Burgau startet darum das Pilotprojekt Bienen-­Highways. Als Baumaterial dienen statt Asphalt unzählige Blumen, sie werden entlang von Radwegen an Landstraßen in Bayern angesät und sollen die verschiedenen Lebensräume der Insekten vernetzen. Also wie ein echter Highway: Nächste Anschlussstelle Wald, in drei Kilometern abfliegen zum Weiher! So geht Artenschutz aus Sicht eines Verkehrsministers. Vorgestellt wird das Konzept in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Blühende Landschaft“ heute auf dem Dach des Bauministeriums in München. Vielleicht dürfen die ersten Insekten dort ja gleich mal eine Runde auf dem Prototyp der neuen Rennstrecken drehen.

Rasen ohne Tempolimit

Von einem Tempolimit auf dem Bienen-Highway ist übrigens bisher noch keine Rede. Da können die kleinen Brummer also mal so richtig Gas geben – endlich ist die Zeit für Rennbiene Bieberle gekommen! Und mit ein bisschen Training stellt sie ihr legendäres menschliches Pendant bestimmt locker in den Schatten.

Aber nicht nur Bienen dürfen die neuen Speed-Strecken nutzen. Auch andere Insekten wie Hummeln und Schmetterlinge haben laut Verkehrsministerium freie Fahrt. Pardon, freien Flug. Und zwar ganz ohne zusätzliche Gebühren, obwohl so eine dicke Hummel ja viel mehr Platz braucht! Von diesem bayerischen Konzept könnte sich das Bundesverkehrsministerium mal eine Scheibe abschneiden – Stichwort Ausländermaut. Bleibt zu hoffen, dass das auf Autobahnen übliche Verkehrschaos auf den Bienen-Highways ausbleibt. Sonst war’s das mit der Karriere der Rennbiene

Bieberle.