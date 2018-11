Milchwirtschaft Molkerei und Gewerkschaft vor Gericht

Region / ts

In der Auseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten) und der Molkerei Gropper muss jetzt das Landesarbeitsgericht München entscheiden. Das Unternehmen mit Sitz in Bissingen (Kreis Dillingen) hat Beschwerde gegen ein Urteil des Arbeitsgerichts Augsburg eingelegt, das der Gewerkschaft weitgehend Recht gegeben hatte. Die NGG wirft Gropper vor, tarifvertragliche Regelungen zu missachten.

Die Molkerei, die von Landwirten aus bayerisch Schwaben und dem angrenzenden Baden-Württemberg beliefert wird, produziert nach Angaben der NGG an sieben Tagen pro Woche. Die fast 250 Mitarbeiter in der Produktion müssten auch kurzfristig anberaumte Zusatzschichten leisten, sagt Tim Lubecki, NGG-Geschäftsführer der Region Schwaben. Gemäß dem Tarifvertrag für die bayerische Milchwirtschaft müssten die anfallenden Überstunden in Freizeit abgegolten werden. Gropper, der auch die Discounter Aldi und Lidl beliefert, weigere sich, bezahle die Überstunden aus. Das führe auf Dauer zur Überlastung der Beschäftigten, sagt Lubecki. Auch wenn das Unternehmen aus der Tarifbindung ausgestiegen sei, müsse sich Gropper an die Regelungen halten. Das habe das Arbeitsgericht Augsburg bestätigt.

„Rechtsbruch können wir nicht durchgehen lassen“, betont Lubecki. Zumal die Branche den Tarif-Streit genau beobachte. Gleichzeitig signalisiert die NGG Verhandlungsbereitschaft. Der Konflikt sei einfach zu lösen: mit einem Haustarifvertrag. Die Geschäftsführung setze jedoch Betriebsvereinbarungen, Ergänzungen zu Arbeitsverträgen, durch.

Das Unternehmen, das nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 550 Millionen Euro Umsatz erzielt hat, war gestern nach 16 Uhr nicht zu erreichen.