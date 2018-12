Verkehr Möslegasse in Vöhringen wird saniert

Vöhringen / Stefan Czernin

Die Möslegasse wird saniert. Die Verbindung zwischen Illerzeller und Hirschstraße weist vielfältige Schäden auf. Der Stadtrat hat beschlossen, dass die Gasse in etwa so erhalten bleibt, wie sie ist. Die Vöhringer Stadtverwaltung hatte sich mit Anwohnern zusammengesetzt, um ihre Wünsche einzuholen. Anfang Dezember hatte ein Mitarbeiter des Planungsbüros Wassermüller im Bauausschuss zwei mögliche Varianten vorgestellt (wir berichteten). Zum einem die jetzt favorisierte Variante mit einer weiterhin sechs Meter breiten Fahrbahn und Gehwegen auf beiden Seiten. Zum anderen ein Vorschlag mit einer fünf Meter breiten Fahrbahn, einem Gehweg und einem Parkstreifen.

Im Ausschuss gab es Anfang Dezember Fürsprecher für beide Varianten, die jeweils rund 1,25 Millionen Euro kosten. Die zweite Variante hatte zudem den Charme, dass in der Gasse mehr Parkplätze entstanden wären – 31 statt 20. Die Parkplatznot wird von den Anwohnern immer wieder beklagt. Das liege zum einem an großen Mehrfamilienhäusern an einem Ende und einem Taxiunternehmen am anderen Ende der Straße. Trotzdem betrachteten viele Möslegassen-Bewohner die Umgestaltung offenbar als zu weitgehend. Ein Anliegen war, die Anzahl der eingeplanten Bauminseln in der Straße zu reduzieren, um mehr Parkplätze zu erhalten.

Grün gegen Trostlosigkeit

Die Räte kamen diesen Wunsch nach, die Anzahl der Bauminseln wird von sechs auf voraussichtlich vier reduziert. FWG-Stadtrat Harry Wedemayer schlug sogar vor, gänzlich auf Grün in der Möslegasse zu verzichten. Damit standen die Freien Wähler jedoch alleine da. „Da müssen unbedingt Baumstandorte rein“, sagte SPD-Rat Werner Zanker. Der FWG-Vorschlag führe zu einer „trostlosen, mit Autos vollgeparkten Gasse“. Herbert Walk (CSU) sagte, dass laut Planer auf dem Gelände einer Wohnbaugesellschaft zusätzliche Stellplätze möglich seien. Die Stadtverwaltung solle entsprechende Gespräche führen. Bis auf Ludwig Daikeler und Werner Zanker (beide SPD) stimmten die Stadträte für die Bestandssanierung.