„Die Leute sind schon gespannt“, sagte Martin Strobel (CSU) zu den Plänen der Firma GP Joule, die in Beuren ein Wärmenetz aufbauen will. In der jüngsten Pfaffenhofener Marktratssitzung haben per Internet zugeschaltete Vertreter der Firma mit Sitz in Reußenköge (Schleswig-Holstein) und Butt...