Wettbewerb Modellflug-Meisterschaft in Pfaffenhofen

Pfaffenhofen / Thomas Vogel

In Pfaffenhofen messen sich gerade Deutschlands beste Modellflug-Piloten. Punkte gibt’s für Genauigkeit.

Ein paar dutzend Männer sitzen auf Campingstühlen. In Grüppchen fachsimpeln sie, umgeben von Modellfliegern, von denen so mancher an die 8000 Euro wert und mit zwölf PS motorisiert ist. Hinter einer Abzäunung, mit bestem Blick aufs nahe Rollfeld und in den weiten Luftraum, herrscht statt des munteren Palavers volle Konzentration. Hier sitzen fünf Männer unter einem Sonnenschirm: die Juroren. Sie haben zu bewerten, was sich vor ihnen auf der Bahn und in den Lüften abzeichnet, während sich im hinteren Bereich bereits die nächsten Mannschaften fertig machen für den nahenden Doppel-Start. Manche merklich nervös, manche demonstrativ cool.

Gestern war der zweite Tag der Deutschen Meisterschaft im Seglerschlepp, ausgerichtet vom Modellflieger Club Roth mit Sitz in Pfaffenhofen. Ein ziemlicher Kraftakt für einen Club mit 92 Mitgliedern bei fast ebenso vielen teilnehmenden Gästen. „Aber da ziehen einfach alle mit“, freut sich Vorsitzender Holger Höchsmann.

Exakt 200 Sekunden in der Luft

Bei 28 teilnehmenden Teams und je fünf oder sechs Runden zieht sich der Wettbewerb über drei Tage und noch bis Samstagnachmittag. Start, Steigflug, das geflogene Rechteck, die Platzrunde, die zweifache Landung: All dies sind Figuren, für die es Wertungspunkte gibt. Nach dem Ausklinken des Seils in 300 Metern Höhe soll der Segler noch exakt 200 Sekunden in der Luft sein. Genauigkeit zählt ebenso bei der möglichst punktgenauen Seillandung wie generell bei allem: Wurde das Rechteck genau geflogen? War der Steilflug gleichmäßig?

Wenig später wird die, nach einem komplizierten Schlüssel errechnete, Punktzahl auf einer Tafel angeschrieben – die Spanne pro Flug reicht von etwas mehr als 200 bis zu satten 1500 und mehr. Die besten Zehn liefern sich nach alter Erfahrung meistens ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen, erzählt Höchsmann, der selbst diesem Feld zuzurechnen ist.

Gleich nach der letzten Landung des Tages schwinden Anspannung und temporäre Rivalitäten. Dann verwandelt sich die kleine Zeltstadt auf dem Fluggelände in ein Feier- und Feriengelände, auf dem Männer gewiss nicht nur über ihr Spielzeug reden.