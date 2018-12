Veranstaltung Modellbauer am Limit

Sonja Fiedler

Rund 80 Züge auf geschätzten 2500 Gleismetern kurven zurzeit Tag für Tag durch den Sendener Norden. Im Erdgeschoss von Möbel Inhofer ist die 20. Auflage der Modellbahn-Ausstellung in vollem Gange – 29 Tage lang. Ob winzige Züge in Mini-Spurweite oder mit Päckchen beladene Gartenbahnwagen: auf den 32 Anlagen herrscht reger Betrieb.

Diesjähriger Hingucker ist ein 270 Zentimeter hohes Modell des Ulmer Münsters, gebaut von Arnim Waldauer aus Unterfranken und im Besitz des Ulmers Frank Schindler. „Es wird in sieben Kisten in sieben Modulen aufbewahrt und hier zusammengebaut“, sagt Roland Reisner von den Modellbahnfreunden Senden. Der Verein hat die Ausstellung wie all die Jahre wieder federführend organisiert. Reisner ist von Anfang an dabei, hat die Entwicklung miterlebt – und bei der Eröffnung Ende November vom möglichen Aus gesprochen: „In dieser Form wird es die Ausstellung nicht mehr geben.“ Die Vereinsmitglieder sind inzwischen zu alt, können den Aufwand nicht mehr stemmen.

So geht der Blick zurück: „Angefangen haben wir 1998 ganz oben, wo heute die Kinderbetreuung ist“, erinnert sich Reisner. Eine Zwischenstation im zweiten Stock folgte, bis die Züge vor einigen Jahren Fahrt im Erdgeschoss aufnahmen, auf 2200 Quadratmetern. Präsentiert werden nicht nur die vereinseigenen Anlagen, sondern es stellen auch Firmen, Privatbesitzer, der Modellbauclub Bellenberg und das Günzburger Maria-Ward-Gymnasium ihre Bahnwelten aus.

Um die Anlagen der Bellenberger und Günzburger miteinander zu verbinden, haben die Organisatoren in diesem Jahr zwei so genannte Gleiswendel gebaut, durch die die Züge auf einer Trasse in mehr als zwei Metern Höhe über die Besucher hinweg fahren. „Der maschinelle Bau ist fertig, jetzt muss das Ganze noch programmiert werden“, sagt Reisner.

Die Ideen gehen den Sendener Modellbauern also nicht aus, wohl aber – wie gesagt – die Helfer: Nur noch knapp zehn Aktive zähle der etwa 30 Mitglieder starke Sendener Verein, so gut wie alle seien im Rentenalter. „Wir werden nicht jünger.“ Die Ausstellung zu stemmen werde immer schwieriger: Schon der mehrtägige Aufbau verlange körperlichen Einsatz, dazu komme die Betreuung während der 29 Tage.

Insgesamt acht Personen seien jeden Tag gefordert, eine Schicht dauere fünf Stunden, so mancher mache sogar Doppelschichten von zehn Stunden. „So lange auf den Beinen zu sein, ist ganz schön anstrengend“, sagt Reisner. Die Mitglieder des Vereins haben deshalb im Oktober beschlossen, die Gesamtorganisation der Ausstellung in diesem Jahr zum letzten Mal zu übernehmen.

Trotzdem soll es weitergehen mit der Modellbahnshow, Edgar Inhofer habe zugesichert, die Ausstellung fortzuführen, sagt Reisner. „Es müssen jetzt neue Wege gesucht werden.“ Auch wenn die Sendener Modellbauer keine Verantwortung mehr übernehmen können, wollen sie weiterhin als Aussteller dabei sein und ihre Anlage aufbauen. Reisner: „Schließlich war die Ausstellung all die Jahre das Highlight, auf das wir hingearbeitet und hingefiebert haben.“

Info Die Ausstellung bei Inhofer in Senden ist noch bis zum 5. Januar zu den Öffnungszeiten des Möbelhauses zu besichtigen. Am 21., 22., 24., 27., 28., 29. und 31. Dezember sowie vom 2. bis 5. Januar finden zudem Bastelkurse für Kinder von 8 bis 14 Jahren statt.