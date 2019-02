Technik Mit Robotern kreativ werden

Vöhringen / Claudia Schäfer

Das Mops-Maskottchen guckt ein bisschen griesgrämig. Dabei läuft es gar nicht schlecht für seine Besitzerinnen, die zwölfjährige Helena Feßl und ihre gleichaltrige Klassenkameradin Lilian Dietlein aus München. Mit ihrem Team haben sie den ersten Lauf ihres selbst gebauten und programmierten Roboters ganz gut hinter sich gebracht. Nun heißt es überlegen, was sich für die nächste Runde noch verbessern lässt. Die beiden Mädchen wissen, worum es beim Robocup Junior in Vöhringen geht: Um die Qualifikation zur Deutschen Robotik-Meisterschaft in Magdeburg.

Lilian und Helena treten in „Rescue“ an, einer von insgesamt drei Disziplinen im Wettbewerb. Ihr Roboter muss es dabei schaffen, einem vorgezeichneten Pfad zu einem „Opfer“ zu folgen und dabei Hindernisse zu überwinden, ohne vom Weg abzukommen. Seit mehr als einem Jahr sind die Mädchen im Robotic-Team ihrer Schule dabei: „Man muss logisch denken und sich gut vorstellen können, was der Roboter machen soll“, erklärt Lilian. Das Bauen und Programmieren mache echt Spaß, auch wenn es manchmal stressig sei, ergänzt Helena. In Freistunden setzen sie sich immer wieder in den Computerraum, statt einfach mit Freunden zu quatschen.

„Rescue“ ist die beliebteste Disziplin beim Vöhringer Robocup 2019, 55 von insgesamt 96 Teams haben sich dafür entschieden. 36 Teams sind bei „Soccer“ dabei, dem Roboter-Fußball, der auf unterschiedlichen Feldgrößen und mit unterschiedlichen Mannschaftsstärken gespielt wird. Mal spielen zwei Roboter gegeneinander, mal zwei Zweier-Teams. „Heftig“ gehe es da manchmal zu, finden Helena und Lilian. Und das liege nicht nur an den „Fans“, die wie bei einem echten Fußballspiel mit ihren Mannschaften mitfiebern und den Gegnern und den Schiedsrichtern genau auf die Finger schauen, sondern an den Ansprüchen an die Roboter und ihre Programmierer.

Auch die Robocup-Organisatoren vom Verein Robotics Competence Centre Illertal, kurz Rocci, finden, dass der Roboter-Fußball „immer anspruchsvoller“ geworden ist und die Regeln immer komplexer. Vielleicht auch deshalb sei die Soccer-Disziplin anders als früher nicht mehr so dominant, vermutet Martin Werdich von Rocci.

Kaum Beschränkungen müssen die Teilnehmer der „On Stage“-Disziplin fürchten. Sie sollen und müssen kreativ sein, wenn sie ihre Roboter vor selbst gestalteten Kulissen tanzen oder Abenteuer erleben lassen. Lichteffekte, Musik, eine Präsentation im Hintergrund, sogar Kostüme für die Roboter: Alles ist erlaubt.

Jonah Moritz (12) und der 13-jährige Lennart Böhm vom Neu-Ulmer Lessing-Gymnasium haben sich für ihren Auftritt die Begegnung zweier Pokémon und ihrer Trainer vor einer burgähnlichen Kulisse ausgedacht. „Erst erzählen wir die Handlung, dann beginnt die Vorstellung“, berichtet Lennart.

Zum Einsatz kommen Roboter aus Lego – wie bei vielen der Robotic-Teilnehmer. Ab dem kommenden Jahr wollen die beiden auf selbst konstruierte und gefertigte Modelle zurückgreifen: „In unserer Schule haben wir dafür einen 3D-Drucker.“

Auch das Rocci-Team hat für seine Kurse in der Mensa des Illertal-Gymnasium in Illerzell inzwischen eine Fräse und einen 3D-Drucker angeschafft. „Die Robotik entwickelt sich in Richtung der Ingenieurswissenschaften“, sagt Tobias Gold, Vorsitzender von Rocci. Früher sei etwa CAD kein Thema gewesen, ergänzt Martin Werdich. „Das Niveau der Roboter ist extrem gestiegen.“

Auch tun sich die Schüler, die ab der 5. Klasse die Robotik-Kurse besuchen können, als „Digital Natives“ viel einfacher mit dem Einstieg ins Programmieren: „Schon ab dem 2. Jahr wird nur noch textbasiert programmiert“, sagt Werdich. Dafür hapere es anderswo: Als Robotic-Einsteiger Lego zu bauen ohne Anleitung, sei für viele anders als früher etwas völlig Neues.

Wie sich aus den kleinen Steinen etwas Stabiles zusammensetzen lasse, müssten die Kinder und Jugendlichen oft erst lernen, das räumliche Denken fehle, das merke man „richtig krass“. Seien dann die Grundlagen da, gehe es richtig los. Mit „allen Freiheiten, alles auszuprobieren“.